Ереван, , 12:31 — REGNUM Общенациональный траур на срок в три дня будет объявлен по погибшим во время военных действий в Нагорном Карабахе в Армении с 19 декабря. Об этом 14 декабря заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время своего обращения к нации.

Как указал глава правительства Армении, 19 декабря будет сороковой день с момента окончания боёв на территории Нагорного Карабаха.

«С 19 декабря в Армении будет объявлен трёхдневный траур, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур, также будут организованы другие мероприятия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе.