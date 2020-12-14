Минск, , 12:19 — REGNUM «Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия», — сказано в кратком официальном сообщении МИД Белоруссии по итогам состоявшихся 14 декабря переговоров главы министерства Владимира Макея с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Дмитрий Мезенцев и Владимир Макей Mfa.gov.by

Напомним, в 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, важнейшие положения которого до сих пор не реализованы. Юбилейные торжества в 2019 году были сорваны и омрачены провалом переговорного процесса по углублению экономической интеграции.

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