Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Готовность руководства США закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке в связи с пандемией коронавируса вызвала бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё отношение 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»В Екатеринбурге в здании, где расположено консульство США, находится и украинское. А как же братья по не разуму?» — задаётся вопросом Андрей Г.

Многие комментаторы пришли к выводу, что генконсульства США на территории России необходимо закрыть полностью и навсегда. Таким образом уверены люди, это станет логичной реакцией государства на агрессивные действия Соединённых Штатов в свою сторону.

«Слишком долго телимся. Закрытие консульств надо было выполнить сразу после закрытия наших представительств в США! Решение правильное, но сильно запоздалое и поэтому эффективность будет значительно снижена. МИД необходимо принимать более быстрые меры по всем направлениям, а не дожидаться пока все уже забудут причины нашей реакции на агрессивные действия США в отношении России», — считает Виктор О.

Граждан беспокоит то, что зачастую именно генконсульства США в разных странах мира становятся источником возникновения цветных революций. Люди считают, что без данных учреждений на территории страны в государстве будет спокойнее.

«Надеюсь, их закроют. В мире всем давно понятно, что цель существования данных учреждений — подготовка и проведения государственных переворотов», — написала Елена Х.

Нашлись и те, кто высказал точку зрения, согласно которой временное закрытие не является политическим актом, а направлено лишь на сохранение безопасности жизни и здоровья американских сотрудников.

«Так и мы тоже закрыли некоторые свои консульства в США, так что такой «ответ» американцев совсем не удивляет. Но здесь совсем не про упрямство и не «зуб за зуб». Сейчас такие решения просто вынуждены. Людей ограничивают не из-за упрямства, а потому что так надо», — пишет Ростислав С.

Напомним, 14 декабря власти США объявили о том, что могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.