Мантурово, Костромская область, , 12:16 — REGNUM Глава городского округа Мантурово Алексей Смирнов покинул свой пост «в связи с приглашением на работу в структуры региональных органов власти». Об этом сообщает издательский дом «Авангард».

Алексей Смирнов Manturovo.org

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен первый заместитель Смирнова — Андрей Рябцов. Предполагается, что выборы нового главы состоятся в феврале 2021 года.

Алексей Смирнов возглавлял Мантурово с 2018 года. До работы в муниципалитете он служил по контракту на Дальнем Востоке, в Чеченской республике, Дагестане, длительное время работал в органах внутренних дел.

Напомним, ранее глав лишились ещё два района Костромской области. Так, в октябре 2020 года полномочия в досрочном порядке сложил глава Кологривского муниципального района Роман Милютин. Глава администрации Нерехты и Нерехтского района Игорь Малякин также покинул свой пост, став заместителем губернатора Костромской области по строительству, ТЭК и ЖКХ. Выборы в указанных муниципалитетах назначены на 20 декабря 2020 года и 17 января 2021 года соответственно.

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