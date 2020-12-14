Москва, , 12:13 — REGNUM Ситуация с ростом цен на продукты питания превратилась в угрозу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Уже президент лично отчитывает профильные министерства и объясняет им социальные последствия нерешения этой проблемы. Это говорит о том, что ситуация с ростом цен на продукты перестала быть раздражителем и стала угрозой», — заявил Миронов.

Парламентарий напомнил о том, что в партии еще весной призвали ограничивать рост цен на базовые продукты и товары.

Он также обеспокоен тем, что рост цен делает бессмысленными любые виды финансовой помощи нуждающимся.

«Никакие виды финансовой помощи населению не будут эффективны, пока правительство не научится эффективно сдерживать цены. Летом это было особенно заметно на школьных принадлежностях, которые подорожали в полтора раза сразу после того, как правительство выплатило по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет», — добавил Миронов.

На совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина 9 декабря обсуждался рост цен на ряд продуктов питания, в том числе подсолнечное масло и сахар. Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал причину, которая спровоцировала рост цен на продукты в стране. По его словам, это случилось из-за высоких процентов по кредитам для аграриев.

Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска объяснил, почему в России растут цены на продукты питания