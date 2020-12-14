Харгейса, , 12:15 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньяата готовится принять президента Сомалиленда Музу Бихи на фоне обострения напряжённости в отношениях Кении и Сомали. Об этом сообщает The Standard.

По данным министерства иностранных дел Сомалиленда, президент Бихи покинул Харгейсу в воскресенье, 13 сентября, с трёхдневным официальным визитом в Кению. Его сопровождают несколько членов кабинета министров. Президент и его делегация встретятся с кенийскими официальными лицами, в том числе проведут двусторонние переговоры с президентом Ухуру Кеньяттой. Это первый официальный визит президента Мусе Бихи Абди в Найроби с тех пор, как он занял пост лидера Сомалиленда в 2017 году. Президент Кеньятта стремится к созданию прямого дипломатического представительства в Харгейсе, отмечают эксперты.

Визит лидера страны состоялся через несколько дней после того, как Могадишо выслал из страны главного кенийского дипломата в Сомали генерал-майора Лукаса Тамбо из-за постоянного «вмешательства» в её внутренние дела. Могадишо обвинил Найроби во вмешательстве в предстоящие выборы и давлении на регионального лидера Джубаленда Ахмеда Мохаммеда Ислаама Мадобе, чтобы тот отказался от соглашения о выборах, заключённого два месяца назад.

По данным министерства иностранных дел Кении, в настоящее время Кения не имеет дипломатического присутствия в Сомалиленде. Кроме того, ожидается, что визит президента Бихи обеспечит платформу, с помощью которой обе страны смогут сотрудничать в поддержании безопасности и налаживании экономических связей.

«Более прочные отношения между Кенией и Сомалилендом укрепили бы безопасность, экономическое и социальное взаимодействие между двумя странами. Сомалиленд является стратегическим партнёром в борьбе с терроризмом в регионе Африканского Рога, особенно с «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении министерства.

«Активизация сотрудничества ведётся в банковском и финансовом секторах, чтобы ускорить расширение инвестиционных возможностей для обеих сторон. Возможность введения регулярных рейсов Kenya Airways, соединяющих Найроби и Харгейсу для расширения торговли и передвижения, тщательно изучается», — отметили в министерстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане Кении лишились права на получение визы по прибытии в Сомали