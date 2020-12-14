Москва, , 12:05 — REGNUM КПРФ планирует провести съезд партии весной 2021 года, предполагается провести выборы руководства партии, сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин.

По его словам, решено провести съезд и переизбрать ЦК заранее, потому что «кампания будет напряженной, кандидатов будут пытаться бить», пишут «Ведомости».

Один из источников СМИ предположил, проведение съезда весной позволит председателю партии Геннадию Зюганову провести зачистку до выборов в Госдуму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, несколько политических партий приняли решение перенести съезды на 2021 год, в их числе «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Яблоко». ЛДПР проведет съезд сегодня, 14 декабря, в повестке съезда нет сенсаций. Предполагается подвести итоги года, избрать руководящие органы и центральную контрольно-ревизионную комиссию, а также определить задачи на 2021 год.

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