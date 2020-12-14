Джакарта, , 12:04 — REGNUM Согласно отчетам Гринпис, качество воздуха в столице Индонезии Джакарте не улучшилось, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Бондан Андрияну, участник кампании Greenpeace Indonesia по климату и энергии, заявил, что согласно данным, с января по декабрь 2020 года, качество воздуха по-прежнему находилось в категории от умеренного до нездорового.

Фактически, Джакарта заняла пятое место среди столиц мира с наихудшим качеством воздуха.

Исследователь отдела контроля загрязнения индонезийского центра экологического права Белла Натания заявила, что ограничения вводились для минимизации распространения коронавируса и не преследовали долгосрочных целей, а именно улучшения качества воздуха, которое могло бы фактически снизить количество случаев смерти от COVID-19.

Напомним, ранее губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что качество воздуха в Джакарте улучшилось после воздействия пандемии. По его словам, возвращение голубого неба в Джакарту связано с введенными ограничениями.

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