Ханты-Мансийск, , 12:00 — REGNUM В Югре устанавливается гражданский контроль над сообщениями чиновников в социальных сетях в плане их достоверности и выполнении обещаний. Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте госорганов региона.

«Граждане осуществляют независимый контроль комментариев сообщений на предмет соответствия фактически принятых исполнителями мер, направленных на решение вопросов, указанных в сообщениях, посредством размещения своих сообщений, за исключением содержащих персональные данные», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновникам Югры было запрещено нецензурно выражаться в сети интернет, а также ставить лайки под материалами, которые порочат честь и достоинство человека, оскорбляют чувства граждан, а также критикуют конституционный строй.

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