Москва, , 12:04 — REGNUM Троим литовским судьям заочно предъявлены обвинения в вынесении заведомо неправосудного приговора суда в отношении граждан РФ по делу о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года. Об этом заявила 14 декабря официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она отметила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела о незаконном привлечении российских граждан в Литве к уголовной ответственности и вынесении им приговора. Это более 50 человек — бывшие военнослужащие Советской армии, правоохранители и члены Коммунистической партии Литвы, в том числе Юрий Мель и Геннадий Иванов.

Эти люди в марте 2019 года были признаны виновными в якобы преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. Тогда погибли 13 гражданских лиц и ещё свыше 700 пострадали.

Заведомо неправосудный приговор, уточнила Петренко, вынесла 27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда: председатель Айнора Мацявичене и судьи Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас.

В момент вынесения приговора судьи знали, что в период событий в Вильнюсе Литовская ССР была частью Советского Союза. В начале 1991 года советские военнослужащие выполняли свой служебный долг и действовали по закону, защищая общественный порядок.

Литовским судьям заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора. Следствие приняло меры для организации их международного розыска.

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