Вашингтон, , 11:59 — REGNUM На протяжении почти шести недель после прошедших президентских выборов Дональд Трамп и его армия юристов пытаются раскачать американскую демократию. Суды, похоже, выдержали испытание. Но действия республиканцев в долгосрочной перспективе могут подорвать уверенность в верховенстве закона. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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Дональд Трамп в течение нескольких месяцев утверждал, что голосование по почте во время пандемии коронавируса является электоральным мошенничеством. Поэтому никто из тех, кто следил за его аккаунтом в Twitter, не удивился, когда он отказался признать своё поражение.

Сейчас результаты выборов сертифицированы во всех штатах. 14 октября выборщики соберутся в столицах штатов, чтобы официально избрать президента Соединённых Штатов. Голосование завершится 306 голосами за Джозефа Байдена и 232 — за Дональда Трампа.

Дональд Трамп стал вполне предсказуемым в своей непредсказуемости — теперь все знают, что он будет делать дальше, а именно — не признавать их результаты, подчеркивают журналисты.