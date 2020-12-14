Вашингтон, 14 декабря 2020, 11:45 — REGNUM Если в военном смысле Россия и восстановилась в качестве великой державы, то по другим основным показателям всё ещё далека от того, чтобы реально быть ею, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 декабря, комментируя высказывания главы Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

Говорков Виктор Иванович. «Фразы и... Базы». 1952
Говорков Виктор Иванович. «Фразы и... Базы». 1952

Как сообщалось ранее, Милли заявил, что российские военные «очень умелые и очень профессиональные», а сама Россия — «великая держава, это не вызывает сомнений».

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«Оценивать степень условного «величия» державы по уровню развития её вооружённых сил — это, конечно, прошлый век. Причём даже не его конец, а середина. Последние десятилетия XX века наглядно продемонстрировали нам, что действительно великая держава может быть разрушена в очень короткие сроки. Такова история Советского Союза, который наращивал и совершенствовал вооружения, но не справился с другими вызовами — экономическими, политическими, культурными.
Да, значительная часть наших военных сегодня, наконец, стали вновь умелыми и профессиональными. Да, для того чтобы производить современные и опережающие время вооружения хотя бы часть промышленности и научной сферы должны быть на высоте… Но одновременно всем хорошо известна наша сегодняшняя неспособность обеспечить гармоничное территориальное развитие, дать людям образование, работу, должное медицинские обслуживание в малых и даже средних городах и тем более на селе, соотнести цены с реальным уровнем заработных плат иначе, как волевым решением. По оценкам Левада-центра, 53% молодых россиян хотели бы уехать из России…
Думаешь обо всём этом, вспоминаешь конец СССР, и понимаешь, что, если в военном смысле мы и восстановились в качестве великой державы, то по другим основным показателям мы всё ещё далеки от того, чтобы реально быть ею. А по некоторым — так определённо движемся вниз.
Впрочем, американец тоже об этом упоминает, причём ясно соотносит упадок России с событиями 1990-х годов.
Одним словом, борьба США с нами, которая неизбежно будет усиливаться, будет идти преимущественно не по военной линии. Комплименты противника не должны нас расхолаживать«, — отметил Михаил Демурин.