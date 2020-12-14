Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Если в военном смысле Россия и восстановилась в качестве великой державы, то по другим основным показателям всё ещё далека от того, чтобы реально быть ею, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 декабря, комментируя высказывания главы Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

Говорков Виктор Иванович. «Фразы и... Базы». 1952

Как сообщалось ранее, Милли заявил, что российские военные «очень умелые и очень профессиональные», а сама Россия — «великая держава, это не вызывает сомнений».

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« Оценивать степень условного «величия» державы по уровню развития её вооружённых сил — это, конечно, прошлый век. Причём даже не его конец, а середина. Последние десятилетия XX века наглядно продемонстрировали нам, что действительно великая держава может быть разрушена в очень короткие сроки. Такова история Советского Союза, который наращивал и совершенствовал вооружения, но не справился с другими вызовами — экономическими, политическими, культурными.

Да, значительная часть наших военных сегодня, наконец, стали вновь умелыми и профессиональными. Да, для того чтобы производить современные и опережающие время вооружения хотя бы часть промышленности и научной сферы должны быть на высоте… Но одновременно всем хорошо известна наша сегодняшняя неспособность обеспечить гармоничное территориальное развитие, дать людям образование, работу, должное медицинские обслуживание в малых и даже средних городах и тем более на селе, соотнести цены с реальным уровнем заработных плат иначе, как волевым решением. По оценкам Левада-центра, 53% молодых россиян хотели бы уехать из России…

Думаешь обо всём этом, вспоминаешь конец СССР, и понимаешь, что, если в военном смысле мы и восстановились в качестве великой державы, то по другим основным показателям мы всё ещё далеки от того, чтобы реально быть ею. А по некоторым — так определённо движемся вниз.

Впрочем, американец тоже об этом упоминает, причём ясно соотносит упадок России с событиями 1990-х годов.