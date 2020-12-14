Москва, , 11:44 — REGNUM В Госдуме видят для России риски польского сценария развития событий в связи с новым проектом приказа Минздрава РФ, касающегося абортов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в перечне, опубликованном Минздравом, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения плода предлагается не включать в список показаний для искусственного прерывания беременности. Это вызвало опасения в Госдуме. Так, депутат от «Единой России» Оксана Пушкина назвала планы Минздрава катастрофой и обратила внимание на то, что в документ ограничивает право женщин на аборт.

Это, уверена депутат, «польский путь». Она также напомнила, что в послевоенные годы, когда прерывание беременности было запрещено в СССР, это привело к «чудовищному росту числа кустарных абортов, которые делали деревенские повитухи». Итог — высокая смертность и бесплодие.

Согласно документу Минздрава, показаниями для искусственного прерывания беременности могут стать активная фаза туберкулеза, ВИЧ четвертой стадии, психические расстройства, а также расстройства поведения. Медицинскими показаниями для аборта также считаются краснуха до 20 недели беременности, шизофрения, воспалительные болезни центральной нервной системы, почечная недостаточность. В документе указано, что показателями также являются отсутствие конечностей и физическая незрелость женщины до достижения 15 лет. При этом решение по каждому конкретному случаю принимает консилиум врачей, на котором учитываются все факторы. В апреле 2020 года Минздрав допустил аборт для беременных с тяжелой формой COVID-19.