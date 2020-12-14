Джакарта, , 11:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал Генеральную прокуратуру стать «чистым» учреждением и быть образцом для подражания, сообщает CNN Indonesia.

«Прокуратура должна быть чистой. Прокуратура должна быть в состоянии стать образцом для подражания для сотрудников правоохранительных органов», — заявил глава государства на открытии заседания государственной прокуратуры в Джакарте.

По словам президента, прокурор — это лицо правительства. Без пользующегося доверием прокурора национальное развитие будет хрупким.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади нанес визит председателю национальной ассамблеи Вьетнама.

Читайте ранее в этом сюжете: Вьетнам предоставит Индонезии десять тысяч защитных масок