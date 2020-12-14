Вашингтон, , 11:37 — REGNUM США вместе со своими партнёрами будут «противостоять злоупотреблениям Ирана», заявил советник кандидата в президенты США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом он написал у себя в твиттере 14 декабря.

Салливан резко осуждает казнь журналиста Рухоллы Зама. Советник Байдена подчеркивает, что Заму было отказано в надлежащем судебном разбирательстве. То, что он «был осуждён за осуществление своих универсальных прав, является ещё одним ужасающим нарушением прав человека иранским режимом», — пишет Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря власти Ирана казнили руководителя новостного портала «Амад Ньюз» — его обвинили в том, что он якобы получал помощь от иностранных разведок. Известно, что Зам активно освещал протесты, прошедшие в Иране в декабре 2017 — январе 2018 года.