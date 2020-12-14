Москва, , 11:21 — REGNUM С учётом мер санитарно-эпидемиологической безопасности будут рассажены журналисты на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет в Центре международной торговли. Об этом 14 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Также указывается, что в находящийся в столице России Центр международной торговли уже были доставлены десятки километров кабеля и тонны оборудования и проведена установка в нём больших экранов.

При этом уточняется, что в общей сложности в зале центра будет находиться 247 человек, которых рассадят с учетом мер санитарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря, и в нынешнем году она будет проведена в новом формате из-за пандемии коронавируса. В ходе нее глава Российского государства будет отвечать на вопросы журналистов и жителей России в формате онлайн, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Также в пресс-конференцию будут включены элементы прямой линии.