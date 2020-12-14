Иерусалим, , 11:21 — REGNUM У сотрудника, работающего в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху, диагностирован коронавирус, сообщает 14 декабря Jerusalem Post.

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В настоящее время проверяется, будет ли Нетаньяху обязан уйти на карантин.

Вирус обнаружен у секретаря, работающей в кабинете премьер-министра. Все, контактировавшие с ней, сдадут тест. По предварительным данным, премьер-министру не нужно будет уходить на карантин, поскольку он находился в другой комнате и не пересекался с данным сотрудником.