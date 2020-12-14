14 декабря 2020 | Время чтения 10 мин

Преференциальный режим для Курильских островов надо было вводить 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

Анатолий Кошкин, , 12:31 — REGNUM Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев высказался за создание особого преференциального режима для Курильских островов.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече с журналистами вице-премьеру был задан вопрос о планах по созданию нового преференциального режима на острове Русский во Владивостоке. «Преференциальный режим на острове Русский. Я считаю, что это шаг, который по тем или иным причинам был предпринят, но для того, чтобы создавать отдельные преференциальные режимы, нужны другие условия. Надо ли создавать (офшор) на острове Русский? Не знаю. Мне, например, больше нравятся для совсем преференциального режима Курильские острова», — сказал Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

Прискорбно, что к этому вопросу правительственные чиновники обратились, да и то пока в гипотетической манере, только сейчас, хотя подобные предложения были высказаны давно. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В связи с этим позволю себе напомнить изложенные десять лет назад некоторые мысли о том, «как нам обустроить Курилы», помещенные в послесловии книги автора этих строк «Россия и Япония. Узлы противоречий» («Вече», 2010).

Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий контролировать всю акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского торгового, рыболовного и военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония.

При рассмотрении военно-стратегического аспекта ситуации в зоне этих островов следует исходить из того, что Япония является главным военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последние годы и в глобальном масштабе. Об этом свидетельствует направление по требованию США японского воинского контингента в Ирак, поддержка военных операций в Афганистане, дебаты в японском парламенте по поводу исключения из конституции страны положений об отказе от обладании вооруженными силами и права ведения войны, последовательное наращивание мощи японских «сил самообороны», высказывания в пользу обладания ядерным оружием и др. Продолжается проведение различных мероприятий оперативной и боевой подготовки японских вооруженных сил в районах так называемого «передового базирования» близ границ Российской Федерации, КНДР и КНР.

Курильские острова имеют важное хозяйственное значение. Немалую ценность представляют запасы минеральных ресурсов южнокурильских островов: углеводороды — около 2 млрд тонн, золото и серебро соответственно около 2 тыс. тонн и около 10 тыс. тонн, титана — около 40 млн тонн, железа — свыше 270 млн тонн, серы — 117 млн тонн. На острове Итуруп имеется источник исключительно важного для электронной промышленности редкого металла рения, ежегодный вынос которого составляет 36 тонн — годовое потребление в мире. Другого месторождения рения в России нет. Курильские острова богаты местными энергетическими ресурсами, используя которые, возможно решить проблему энергообеспечения по количеству, качеству и с более низким тарифом. Особенно перспективна геотермальная энергетика, запасы которой на Курилах огромны. Согласно имеющимся расчетам, при соответствующих капиталовложениях местные энергетические ресурсы позволяют решать проблему теплоснабжения островов без поставок энергоносителей извне. Разнообразны рекреационные ресурсы Курил — минеральные источники и лечебные грязи, своеобразная и неповторимая природа. Большие доходы можно получать при создании на островах современной туристической индустрии.

Южные Курилы. Снимок из космоса Nasa.gov

Главным же богатством региона являются крупнейшие ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов. Район южных Курил является местом, где отмечается довольно редкое явление, именуемое апвеллинг, а именно зоной встречи теплого и холодного морских течений. В результате турбулентности воды и подъема с морского дна корма сюда устремляются огромные стада рыб и морских животных. Считается, что на планете подобных мест всего десять.

Общие запасы морепродуктов и других возобновляемых биоресурсов в данном регионе, по оценка, составляют более 5 млн тонн, а допустимые выловы — 800 тыс. тонн. Фактически же среднегодовые объемы вылова морепродуктов составляют 1−1,2 млн тонн. Стоимость добываемых ресурсов превышает 4 млрд долларов. В районе южных Курил в больших количествах добываются минтай, треска, навага, камбала, окуни, сайра, скумбрия, лосось, анчоус, тунцы, крабы, креветка, морские ежи, гребешок и многие другие виды.

Курильские острова располагают мощной сырьевой базой для развития производства биофармацевтической продукции. В настоящее время существуют уникальные отечественные и зарубежные технологии по переработке имеющихся в изобилии на Курилах бурых, красных и зеленых водорослей, из которых изготавливаются весьма ценные биопрепараты. Единственная промысловая база в России по добыче анфельции (сырья для производства агара) имеется только на о. Кунашир в заливе Измена. Потребность России в агаре — 3000 тонн, применение его — от кондитерской до оборонной промышленности. Из-за неразвитости собственного производства агара тратится ежегодно более 10 млн долларов на его закупку за рубежом.

Вопрос о судьбе южнокурильских островов не может быть ограничен лишь соображениями военно-стратегических и экономических интересов. Это весьма острый вопрос чести и национального достоинства государства и народа. Происходившее в 90-е годы ослабление России, падение ее престижа и влияния в мире до сих пор весьма болезненно воспринимается населением страны, независимо от места проживания людей. Постановка японским правительством, по сути, в ультимативной форме вопроса о «возвращении» Курильских островов воспринимается как проявление реваншизма, неуважение вклада СССР в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией, стремление воспользоваться временными трудностями нашей страны для отторжения законно принадлежащих ей территорий.

Следует сознавать, что навязанная нам японцами и бывшим руководством страны так называемая «курильская проблема» давно переросла из дипломатической в острую проблему внутриполитической борьбы, что оказывает воздействие на расстановку политических сил в центре и в регионах. Любые территориальные уступки в период сложных и болезненных социально-экономических преобразований, да еще под жестким давлением из-за рубежа, явились бы социальной травмой в сознании народа, могут стать фактором внутригосударственной и международной нестабильности. Народ едва ли согласится с ситуацией, когда Россия приобретет имидж страны, по существу торгующей территориями.

Принимаемые российским правительством меры по социально-экономическому развитию Курильских островов объективно направлены на укрепление позиций России в территориальном «споре» с Японией. Как известно, в 90-е годы японской стороне удавалось добиваться заключения соглашений, позволявших своим гражданам уклоняться от соблюдения, а подчас и нарушать существующее российское законодательство: безвизовое посещение Курильских островов, ловля рыбы и добыча морепродуктов в территориальных водах РФ по ущербным для нашей страны соглашениям, ведение на российской территории пропаганды отторжения Курил в пользу Японии и др. В связи с этим следует добиваться неукоснительного соблюдения иностранцами существующего российского законодательства, за исключением случаев, когда создаются особые способствующие более успешному хозяйствованию условия: создание специальных экономических зон, введение льготного налогообложения и т. д.

Курильские острова Mil.ru

По мнению ученых, в случае ослабления влияния России в районе Курильских островов или его утраты наша страна понесет несомненные экономические потери, лишившись природных ресурсов общегосударственного значения. Будут потеряны биологические и минеральные ресурсы шельфа и морской экономической зоны: лососи, нерестящиеся в реках крупнейших из южных Курильских островов, химические компоненты геотермальных вод, рекреационные, в основном туристические, и бальнеологические ресурсы, возможность базирования и обслуживания рыболовного флота, как отечественного, так и других стран. При этом произойдет потеря не только ресурсов, непосредственно связанных с островами, но и неизбежная перекройка границ экономических зон, особенно сложная в Охотском море, где дополнительный интерес представляют нефть и газ на шельфе.

В 90-е годы в результате фактического игнорирования насущных социально-экономических проблем Курил, молчаливого согласия московских и местных чиновников с оказанием «гуманитарной помощи» жителям островов со стороны Японии появились признаки утраты Российской Федерацией своих стратегических позиций в данном регионе. В результате не только в Японии, но и в других государствах тогда уже рассматривали Курилы как территории, не имеющие для России практического значения.

Интерес к данному району проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль приведут к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Территория южных Курил может быть использована для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого острова. Так как Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии, размещение американских баз на Курилах в случае их передачи было бы выгодным как для Токио, так и для Вашингтона. Насколько можно полагаться на заверения о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали «не расширять НАТО на Восток».

По еще недавним расчетам японских политиков, неблагоприятная социально-экономическая ситуация на Курильских островах, забвение интересов населяющих их людей рано или поздно должны были привести к согласию местного населения «возвратить» южные Курилы Японии. Подобные мысли вкладывались в умы как курильчан, так и представителей центральной российской власти. Так, например, в изданной в конце 90-х годов на русском языке специально для политиков и руководящего состава властных структур РФ японской книге «Вехи на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией» ее авторы утверждали: «Эти острова никаких прибылей России не дают. Наоборот, большинство из 14 тыс. жителей островов претерпевают жизненные невзгоды. Вследствие того, что правительство России не в состоянии оказывать в достаточной степени основному населению эффективную помощь, оно поддерживает свое существование, находясь в значительной мере в зависимости от гуманитарной помощи со стороны Японии». При этом в открытой японской печати высказывались надежды на то, что тяжелое положение курильчан будет побуждать их покидать острова и искать лучшей жизни в других местах. И эти расчеты не лишены основания. А потому особое внимание должно быть в первую очередь сосредоточено на осуществлении комплекса неотложных мероприятий по закреплению населения Курильских островов, а в перспективе его увеличению. Без решения этой кардинальной проблемы реализация программ социально-экономического возрождения Курил может оказаться под угрозой.

Необходимо в ближайшее время принять правительственное решение о возвращении к прежней практике установления для жителей островов различного рода льгот, существенных надбавок к окладам, а также выплатам «за отдаленность». При этом важно не допустить сопровождающего повышение доходов роста потребительских цен, витка «местной инфляции». Одновременно должны быть приняты меры по созданию на островах привлекательных рабочих мест. Для успешного осуществления вышеуказанных мероприятий важно развернуть в российских средствах массовой информации кампанию по разъяснению преимуществ условий работы и жизни на островах.

С другой стороны, на межгосударственных переговорах с японским правительством следует вести честный диалог, разъяснять невозможность для России поступаться принадлежащими ей территориями. Отрадно, что в последнее время это проявилось во внесении в Конституцию РФ положения о запрете отчуждения российских земель. А также в разъяснениях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова позиции правительства России о том, что переговорам с Японией о заключении межгосударственных соглашений должно предшествовать полное признание официальным Токио территориальных итогов Второй мировой войны. Введение преференциального режима, о котором говорит вице-премьер Трутнев, укладывается в линию на укрепление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, неотъемлемость и неотчуждаемость всех Курильских островов.