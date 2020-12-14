Иерусалим, , 11:16 — REGNUM Израиль сможет вернуться к относительно нормальной жизни примерно в апреле, заявил комиссар Израиля по коронавирусу профессор Нахман Эш 14 декабря, сообщает Jerusalem Post.

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"По моим оценкам, в течение нескольких месяцев — в марте, апреле — мы уже привьём значительную массу жителей Израиля, чтобы [это позволило] открыть экономику, вернуться к активной деятельности и более или менее вернуться к нормальной жизни», — сказал Эш.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также выразил оптимизм, заявив 13 декабря общественности, что в стране «начинается конец пандемии». Однако прежде, чем этот конец настанет, Израилю ещё предстоит пережить очень тяжёлый декабрь, поскольку растущее число инфекций и смертей заставляет многих полагать, что Израиль движется к третьему локдауну.