Пенза, , 11:22 — REGNUM В режиме видеоконференции прошла в минувшую субботу, 12 декабря, прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Предварительно, не менее одной тысячи обращений поступило от жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Данный вид обратной связи с пензенцами проводится главой в пятый раз. Прямая линия позволяет увидеть не только острые проблемы, но и системные, которые имеются в муниципальных образованиях области. Белозерцев напомнил в ходе беседы принимающим участие руководителям администраций городов и районов о поручении проводить прямые линии в соцсетях, не разово, а на системной основе. Работа в этом направлении должны быть продолжена, подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, обращения к губернатору принимались посредством мессенджеров, а также через аккаунты главы региона и правительства в соцсетях. Также доступен для вопросов был и сайт регионального правительства, где оставить информацию можно было в разделе «обращения граждан».

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