Афины , , 11:15 — REGNUM Греческая партия SYRIZA потребовала ответов от министерства здравоохранения по поводу «серьёзных проблем в мониторинге, выявлении и оценке данных» регистрации случаев заболевания COVID-19, о которых сообщила газета «Documento», передаёт AMNA 13 декабря.

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SYRIZA подчеркнула, что правительственные чиновники «больше не могут молчать» и обязаны дать немедленный ответ на это сообщение. По мнению партии, через десять месяцев после начала пандемии чиновники «не сделали совершенно очевидного, а именно не обеспечили, чтобы органу, непосредственно ответственному за это, от которого десятки ученых по всей стране получают свою информацию, были даны достоверные цифры».

Оппозиция ссылается на сообщение, в котором утверждалось, что механизмы регистрации случаев заболевания в министерстве здравоохранения «охвачены хаосом» на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19 и пациентов в отделениях интенсивной терапии.

«Правительству до сих пор не удалось создать надёжную систему регистрации случаев заболевания, в результате чего каждый день Национальный регистр пациентов с COVID-19 вводит одни цифры, а Национальная организация общественного здравоохранения объявляет другие», — добавила партия.