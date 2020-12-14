Москва, , 11:04 — REGNUM В Госдуме предложили не только фиксировать цены, но и снизить их на некоторые товары.

«Список товаров, цены на которые нуждаются в фиксации, нельзя ограничивать только продуктами. Более того — хорошо бы поставить вопрос о снижении цен на ряд позиций», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проконтролировать ситуацию с ростом цен на продукты питания в рознице и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями. На совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина 9 декабря обсуждался рост цен на ряд продуктов питания, в том числе подсолнечное масло и сахар.

Профильные ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля, пишет газета «Известия».