* талибов — запрещённая в России организация

Ашхабад, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов получил поздравление с 25-летием нейтралитета республики от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает азербайджанское издание Trend.

Глава политического офиса «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре мулла Абдул Гани Барадар поздравил министра и туркменский народ с праздником. Официальные СМИ и МИД Туркмении не об этом поздравлении.

Напомним, 2 ноября заместитель министра иностранных дел Туркмении Вепа Хаджиев встретился в Катаре с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они обсудили восстановление мира в Афганистане.

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«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.