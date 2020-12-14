Владивосток, , 11:01 — REGNUM Сообщение Минобороны РФ о том, что стратегическая подводная лодка «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота России осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава», породило споры в сети. Граждане выразили свою точку зрения 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Наконец-то довели Булаву до боеспособного состояния. До 2013 года было много аварийных пусков и не было залповых пусков. Почти десять лет доводили ракету до ума, благодаря некоторым деятелям, изначально сокративших программу госиспытаний», — пишет пользователь под псевдонимом «Война и мир».

Многие комментаторы встретили данную новость с нескрываемой радостью. По их видению, таким образом Россия демонстрирует, что готова отстаивать свою независимость и не позволит иностранным государствам диктовать ей свои условия.

«Я всегда радуюсь таким новостям, потому что в современном мире только высококлассное оружие способно создать настоящий оборонный щит. Никого сейчас не напугать рогатками и палками, поэтому и идет такая гонка вооружений. Россия опирается на подводный флот, в плане которого сильно обгоняет те же Штаты. Думаю, что в современном мире без подобных демонстративных запусков не обойтись, и Россия запуском этой «Булавы» еще раз показала, кто на коне!» — написала Виктория К.

Другие же указали на высокую стоимость подобных запусков. Люди уверены, что деньги, затраченные на испытание ракет «Булава» можно было направить на развитие инфраструктуры в городах Российской Федерации.

«Я очень огорчен, что 4 годовых бюджета моего города Нижний Новгород выпущены за секунды на воздух. Эти 4 ракеты вновь будут построены, а 4 станции метро в Нижнем Новгороде — нет», — пишет Николай С.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что России в первую очередь необходимо обеспечить свою обороноспособность. Тем не менее, эти же граждане указали, что развитие государства должно происходить по всем направлениям, не только в области вооружения.

«На мой взгляд, очень хорошая новость. Я, правда, не понял, все 4 ракеты долетели и все 4 ракеты попали в цель или просто долетели? Кто не может кормить свою армию, будет кормить чужую. И тем, кто пишет здесь: «лучше бы накормили своих, больницы построили и так далее, вместо пуска ракет», скажу, что ракеты России так же нужны, как и всё остальное», — поделился мнением Виктор Е.

Напомним, 12 декабря стратегическая подводная лодка «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота России осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава».