Москва, , 10:53 — REGNUM Материал издания Bloomberg, согласно которому Россия продолжит достраивать газопровод «Северный поток — 2», несмотря на усилия США, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Штаты как были бандитами с большой дороги, так ими и остались. Ничего не боятся и не стесняются, у них разбой на генном уровне развит», — считает пользователь Татьяна.

Многие комментаторы оказались согласны с журналистами иностранного издания. Граждане считают, что залог успеха России в том, что она способна вести свою независимую политику, а её армия позволяет отстаивать свои интересы на международной арене.

«США не может остановить Россию! Почему? Потому что Россия сверхдержава, такая же, как США. А вот Китай пока не сверхдержава, даже если экономика не слабая, но армия у них намного отстаёт от России и США», — пишет пользователь Aleksey.

Другие же высказали своё безразличие по поводу данного вопроса. Люди считают, что их жизнь никак не улучшится о того, будет достроен газопровод или нет.

«Вообще пофиг. Как жил без газа, так и проживу. Никто его к нам тянуть не собирается. А денег с продажи за рубеж я всё равно не увижу!» — возмущается пользователь под псевдонимом «Да!».

Отдельные пользователи высказали предположение, что США, своим неуспехом по отношению к строительству российского газопровода, показали насколько они слабы.

«Остановилка» у США ещё не выросла, чтобы остановить Россию в чём-нибудь. Препятствовать — может, палки в колёса впихивать, грязью кидать. Это всё, существа, могут делать, которые слабоваты», — поделился мнением пользователь Алексей.

Напомним, 13 декабря издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Россия продолжит достраивать газопровод «Северный поток — 2», несмотря на усилия США.

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