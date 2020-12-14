Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Европейские страны только выражают свою озабоченность в связи с ситуацией в Белоруссии, но в действительности ничего не могут сделать. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

По её словам, когда она была «обычным человеком», она думала, что «Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки».

«Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — сказала она в интервью New Yorker.

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Она добавила, что лидеры стран ЕС действуют осторожно, «с оглядкой на Россию, для нас это больно».

«Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой», — отметила Тихановская.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед избранными представителями СМИ, заявил, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссию ждало бы военное вторжение стран Запада и раздел постсоветской республики «на клочки».

Отметим, Тихановская призывала ввести санкции против представителей бизнеса, поддерживающих главу Белоруссии Александра Лукашенко, а также приравнять ОМОН к террористической организации

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