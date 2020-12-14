Стокгольм, , 10:58 — REGNUM В настоящее время неправительственные организации обвиняют богатые страны в закупках миллионов доз вакцины от COVID-19 сверх необходимого. Примером может послужить Канада, которая закупила в пять раз больше доз, чем всё население страны, в то время как в 70 бедных странах вакцинировать к 2021 году смогут только одного человека из десяти. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о недопущении преследования политика «национализма» при закупке вакцин от COVID-19, призвав страны к сотрудничеству и проявлению солидарности. Однако неправительственная организация «Народный альянс за вакцину», в которую входят представители Amnesty International и Oxfam, заявляет, что богатые страны не подают признаков солидарности, когда речь заходит о закупках препаратов.

Согласно базе данных Duke Global Health Innovation Center, некоторые страны только за последнюю неделю закупили столько доз вакцин от COVID-19, что их хватит для трёхкратной вакцинации населения.

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