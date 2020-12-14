Москва, , 10:39 — REGNUM Материал американского издания The Drive, согласно которому появление одномоторных боевых истребителей компании «МиГ» не нужно как России, так и её зарубежным партнерам, вызвало обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Значит, все правильно делаем. Продолжайте работу, не бросайте. Эта тема перспективная», — пишет пользователь Иван Н.

Многие комментаторы отметили, что появление на службе ВКС России подобных истребителей в любом случае улучшит обороноспособность страны. Граждане уверены, что Российская Федерация способна создать такие самолёты и в скором времени сделает это.

«Сомневаюсь я, что страна, первая и последняя пока в мире обладательница гиперзвукового оружия, не сможет сделать лёгкий истребитель. А насчёт корпорации МиГ, вообще одно вранье. Таких перехватчиков, как наш МиГ 30, еще ни одна страна не сделала. Короче, как всегда врут. Оружие Россия может делать и делает», — считает Сергей К.

Некоторые предположили, что как только Россия поставит подобные модели самолётов на рынок, то покупатели не заставят себя ждать. Граждане уверены, что критика со стороны иностранных СМИ связана с тем, что США не хочет видеть конкуренцию на рынке вооружения.

«Как только он появится и станет известно что он российского производства, выстроится очередь», — поделился мнением пользователь Гоша.

Часть граждан пришла к выводу, что обращать внимания на подобную критику не стоит. Они указали на то, что граждане России сами могут посмеяться и назвать глупыми многие военные разработки, которые ведутся на территории иностранных государств.

«А нам эта «критика» важна?! Мы же не смеёмся над их Зумвольтом, или британским авианосцем новым, чуть не утонувшим, или над «стелс» самолётами невидимыми ими, мы то видим! Над их Патриотами арабы «смеются». Каждый по-своему реагирует на критику. А Ванька слушает, да ест», — пишет Aleks M.

Напомним, 12 декабря американское издание The Drive заявило, что одномоторные боевые истребители компании «МиГ» не нужны как России, так и её зарубежным партнерам.