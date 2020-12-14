Куала-Лумпур, , 10:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии объявило, что сократит обязательный период карантина для тех, кто возвращается из-за границы, с 14 до 10 дней, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По словам министра, несколько стран пересмотрели сроки обязательного карантина в своих странах. В Великобритании, Германии и Бельгии снизили срок карантина с 14 до 10 дней, а Франция ввела обязательный семидневный период карантина.

«Недавние клинические исследования показали, что риск заражения коронавирусом после периода карантина снизится», — говорится в заявлении министерства Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что вакцина против коронавируса в стране не должна получать сертификат качества «халяль».

Читайте ранее в этом сюжете: Мусульмане Малайзии опасаются вводить «нехаляльную» вакцину от COVID-19