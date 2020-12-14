Красноярск, , 10:11 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин назначил руководителем городского управления архитектуры ИА REGNUM. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в мэрии Красноярска.

Соловарова окончила вуз по специальности «Архитектура». Ранее она являлась заместителем руководителя в МКУ «Управление капитального строительства».

Весной 2019 года Юлия Соловарова стала замруководителя управления архитектуры — главным архитектором Красноярска.

Напомним, в августе 2020 года Соловарову назначили и. о. руководителя управления архитектуры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске ушёл в отставку главный архитектор