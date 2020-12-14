Красноярск, 14 декабря 2020, 10:11 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин назначил руководителем городского управления архитектуры ИА REGNUM. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в мэрии Красноярска.
Соловарова окончила вуз по специальности «Архитектура». Ранее она являлась заместителем руководителя в МКУ «Управление капитального строительства».
Весной 2019 года Юлия Соловарова стала замруководителя управления архитектуры — главным архитектором Красноярска.
Напомним, в августе 2020 года Соловарову назначили и. о. руководителя управления архитектуры.
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