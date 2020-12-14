Москва, , 10:09 — REGNUM Заявление генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о том, что 11 декабря российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Интересно, а затраты на наших миротворцев оплачивают Армения и Азербайджан или с нашего кармана?» — задаётся вопросом Юрий В.

Некоторые граждане оказались удивленны данным инцидентом. По их видению, раз стороны конфликта подписали мирное соглашение, то, соответственно, войска должны быть разведены и стрельбы между ними возникать не должно.

«А почему на территории Нагорного Карабаха до сих пор находятся армянские военные формирования? Разве они не должны быть выведены из Нагорного Карабаха, в соответствии с Соглашением? Поэтому ещё под большим вопросом, кто нарушает Соглашение. Сомневаюсь, что подобный мир продержится долго, скорее всего, весной военные действия в Карабахе возобновятся с новой силой», — считает пользователь под псевдонимом Кесарь.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что обстоятельства инцидента указывают на то, что стороной, которая развязала перестрелку, может быть Армения. Граждане призвали жителей республики вести себя сдержано, ведь достигнутый мир имеет крайне важное значение для стабильности в регионе.

«То, что наши миротворцы официально не объявили виновных, очевидно, показывает, что это были армяне. Уважаемые армяне, это и есть российская поддержка. Мы вас не виним, а просто молчим. Имейте совесть, не поливайте Россию грязью и меньше понтов. Вы виноваты сами», — поделился мнением Денис М.

Другие указали на то, что война в Нагорном Карабахе так и не подошла к концу. Раз подобные перестрелки возникают, значит, Азербайджан, считают люди, до сих пор не является победителем в данном конфликте.

«Если на землях Карабаха ещё водятся вооружённые люди, кроме армии Азербайджана и миротворцев, то Азербайджан ни черта войну не выиграл», — пишет пользователь под псевдонимом «Patriot77».

Напомним, 13 декабря стало известно о том, что российские миротворцы в пятницу пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.