Найроби, , 10:04 — REGNUM Верховный суд Кении обязал 416 членов парламента страны вернуть правительству 10 миллионов долларов США, сообщает RFI Kiswahili.

По информации репортёров радиостанции, подлежащие возврату средства — депутатские пособия, которое население платило им в течение двух лет, что вызвало дискуссию в стране. Каждый член парламента должен будет вернуть более 24 000 долларов США в течение года, что является достаточно большой суммой для Кении.

Напомним, что двумя годами ранее в парламенте проголосовали за то, чтобы депутатские пособия отчислялись напрямую в зарплату каждого депутата. Парламентарии приняли данное решение после жалоб депутатов на то, что их зарплаты не поднимали с 2013 года. Однако группировки гражданского общества решительно осудили данное решение парламента, отметив, что депутаты в Кении и так имеют достойную заработную плату.

Независимая Комиссия по вопросам заработных плат подала иск в суд. Адвокат комиссии Танде Куриа подчеркнул, что никакие служащие не должны иметь право самостоятельно определять размер своей заработной платы.

«Пособия противоречат конституции, это незаконно и не должно быть согласовано», — заявил он.