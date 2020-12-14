Джакарта, , 09:53 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто договорился ратифицировать протокол о внесении поправок в соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве АСЕАН — Япония, сообщает Antara.

Министр торговли согласился также ратифицировать соглашение о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком.

«Заключение этих двух соглашений направлено на сохранение экспорта на традиционные рынки, а также на увеличение экспорта в нетрадиционные страны. Кроме того, это может стимулировать восстановление экономики, особенно во время пандемии», — заявил министр торговли.

Япония, продолжил министр, является стратегическим партнером Индонезии, и реализация этого протокола откроет различные возможности для потенциального сектора услуг.

По прогнозам, экспорт сектора услуг Индонезии в Японию вырастет до $729,3 млн в 2022 году и до $891,9 млн в 2025 году.

Кроме того, согласно прогнозам, японские инвестиции в Индонезию увеличатся на 3−5% до 2024 года при общей инвестиционной стоимости $6,25 млрд.

Ожидается, что соглашение с Мозамбиком станет отправной точкой для открытия доступа к рынкам Африки. Мозамбик снизил ставки импортных пошлин на 217 индонезийских товаров, включая пальмовое масло, а Индонезия предоставила Мозамбику сниженные тарифы на 242 продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву прибыл новый посол Индонезии в России и по совместительству в Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес.

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