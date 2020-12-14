Варшава, , 09:47 — REGNUM Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что достигнутый Брюсселем и Варшавой компромисс во время саммита ЕС 10 декабря демонстрирует «серьезный уровень влиятельности Польши на европейскую политику». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Саммит ЕС показал, как сильно мы влияем на европейскую политику. Мы убедили Брюссель, что если и сохранять предложенную им привязку верховенства закона к распределению средств европейского бюджета между странами-членами, то её нельзя использовать произвольно, должны быть четкие писанные правила. И они к нам прислушались», — заявил Кшиштоф Щерский 13 декабря на пресс-конференции.

Напомним, 10 декабря по итогам переговоров Варшавы и Брюсселя в рамках саммита ЕС стороны сошлись на том, что предлагаемый ранее Брюсселем принцип увязывания распределения средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них, будет рассматриваться «исключительно в рамках договоров ЕС, а не по субъективным решениям и впечатлениям представителей Брюсселя». В Варшаве такую позицию назвали собственной победой.

Ранее Варшава наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, в котором был закреплен данный принцип. Там опасались, что контроль за верховенством закона будет основываться не на договорах и правовых актах, а на прямом контроле членов Европейской комиссии, которые могут быть субъективны и предвзяты.