Нью-Дели, , 09:38 — REGNUM Правительство Индии разрешило увеличить запасы оружия и боеприпасов, которые необходимы для ведения 15-дневных боевых действий в случае войны. Об этом сообщает Times of India.

«В условиях военного противостояния с Китаем в восточном Ладакхе индийской армии разрешили увеличить запасы вооружений и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы разрешили увеличить до уровня, предусматривающего ведение интенсивных боевых действий в течение 15 дней одновременно против Китая и Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Восточном Ладакхе — регионе на границе Индии и КНР — обострилась после столкновения военнослужащих обеих сторон в мае и июне этого года. Нью-Дели и Пекин обвиняют друг друга в приграничных провокациях.

В ноябре 2020 года власти Китая и Индии договорились об отводе тяжелого вооружения из точек соприкосновения в Восточном Ладакхе.

Читайте также: Индия проконтролирует границу с Китаем американскими беспилотниками