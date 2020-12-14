Хартум, , 09:33 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок посетил Эфиопию в воскресенье, 13 декабря, с тем, чтобы предложить посредничество в прекращении огня в северном регионе страны Тыграй, что было отвергнуто правительством Эфиопии. Об этом сообщает информационное агенство Reuters со ссылкой на заявления трёх высокопоставленных чиновников правительства Судана.

Хамдок, которого сопровождали суданские силовики, планировал во время визита высказать свою озабоченность по поводу угроз безопасности Судана вдоль его границы с Тыграем, сообщили официальные лица. Однако Хамдок вернулся через несколько часов после начала своего «двухдневного визита», как его описал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ранее.

Абий приветствовал Хамдока, а позже написал в своем аккаунте в Twitter, что они провели плодотворные дискуссии с суданской делегацией, «в ходе которых мы достигли взаимопонимания по различным вопросам, которые ещё больше укрепят сотрудничество между нашими странами». Он не упомянул о предложении Судана выступить посредником в прекращении огня или выступить посредником в конфликте в Тыграе.

«Посредничать в чем?» — заявила Биллин Сейюм, пресс-секретарь Абия, когда агентство Reuters запросило информацию об этом предложении. — Военные стычки с командованием Мэкэле прекратились… Была создана временная администрация и образован областной совет в Тыграе».

«Остатки преступной клики бежали», — добавила она, имея в виду «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ).

Боевые действия в Тыграе начались 4 ноября. Бои велись между правительством Эфиопии и тогдашней правящей партией в Тыграе «Народным фронтом освобождения Тыграй» (НФОТ). По оценкам ООН, в ходе конфликта тысячи человек были убиты и более 950 тысяч перемещены, около 50 тысяч из них — в Судан.

Правительство Абия объявило о победе над НФОТ после того, как его войска взяли под контроль региональную столицу Мэкэле 29 ноября. Однако в НФОТ пообещали продолжать партизанскую войну.

Заявления обеих сторон почти невозможно проверить, потому что связь с регионом Тыграй была прервана с начала конфликта. Правительство ограничило доступ в регион журналистов и иностранных агентств по оказанию помощи.

Агентство Reuters уже почти неделю не может связаться с официальными лицами НФОТ.

Эфиопия отвергла предыдущие предложения выступить посредником в конфликте в Тыграе, в том числе со стороны Африканского Союза. Правительство обвиняет НФОТ в руководстве мятежной администрацией, которая начала внезапное нападение на федеральные войска, дислоцированные в Тыграе 4 ноября. Лидеры НФОТ отрицают, что они начали конфликт.