Варшава, , 09:26 — REGNUM Очередная акция протеста, организованная «Женской забастовкой», прошла 13 декабря на улицах Варшавы. В Варшавском управлении полиции сообщили, что на пересечении улиц Зайончека и Мицкевича группа протестующих напала на сотрудников полиции. Об этом передает Polskie Radio 24.

Акция протеста началась около 12 часов дня по местному времени на улице Дмовского. Активисты направились в сторону улицы Жолибожа, где живет вице-премьер-министр Ярослав Качиньский. У протестующих были транспаранты, призывающие к легализации абортов и отставке правительства. Также они держали государственные флаги Польши, флаги Евросоюза и радужную символику ЛГБТ-сообщества.

Но подойти к дому Качиньского им помешала полиция, которая выстроилась в кордон на ул. Мицкевича. Протестующие начали пускать фейерверки в сторону полиции, ряд участников были задержаны. В полиции также сообщили, что благодаря видеонаблюдению, большая часть участников акций установлены. Им будут направлены повестки в суд — за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.