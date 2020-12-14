Джакарта, , 09:26 — REGNUM Депутат парламента Индонезии Курниаси Муфидаати заявила, что правительство должно предоставить вакцину против коронавируса всем гражданам страны бесплатно, сообщает CNN Indonesia.

По словам депутата, правительство должно использовать государственный бюджет для вакцинации всех граждан.

«Поскольку это глобальная катастрофа, связанная с заболеванием, государственный бюджет должен оплатить вакцинацию всех людей, потому что каждый гражданин имеет право на получение одинаковых медицинских услуг», — заявила Курниаси Муфидаати, добавив, что независимая вакцинация должна быть вариантом только для тех жителей, которые хотят получить вакцину в первую очередь.

Депутат также призвала правительство установить предельные цены и обеспечить доступность независимых прививок.

Напомним, ранее правительство Индонезии подготовило план вакцинации от коронавируса. В настоящее время власти хотят предоставить бесплатные вакцины только 30% населения страны.