Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Благодаря высокому профессиональному уровню своих Вооружённых сил (ВС), который позволяет решать поставленные задачи, Россия продолжает быть великой державой. Об этом заявил руководитель комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил США генерал Марк Милли в интервью The Wall Street Journal.

«Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений», — сказал американский генерал, добавив, что ВС России могут находить нетрадиционные решения поставленных им задач.

Также Милли высоко оценил уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих армии РФ и назвали их «вызовом и угрозой» для США, которые нельзя недооценивать.

«Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», — добавил он.

В то же время, Милли отметил, что «в широком стратегическом смысле» Россия является страной, которая «переживает упадок», несмотря на наличие ядерного арсенала, что, как считает генерал США, обусловлено событиями в стране в 1990-х годах и падением Берлинской стены, которые негативно сказались на чувстве национальной гордости жителей РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посольство РФ в Соединённых Штатах сообщило, что попытки обвинений в адрес России со стороны некоторых американских СМИ в причастности к проведению хакерских атак на органы государственной власти США являются безосновательными.