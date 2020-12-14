Джакарта, , 08:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что за границей выявлено 2249 случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Известно, что за последние сутки в трех странах, а именно в Дании, Южной Корее и Иордании коронавирус подтвердили ещё у семи граждан Индонезии.

Кроме того, в Кувейте скончались несколько индонезийских граждан с COVID-19.

К настоящему времени 161 гражданин Индонезии скончался за границей от коронавируса, а 550 других индонезийских граждан находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Индонезии выявлено свыше 605 носителей SARS-CoV-2 и 18 511 случаев смерти.

Читайте также: В Индонезии выявлено свыше 605 тысяч носителей коронавируса