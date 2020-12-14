Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Генеральное консульство США в Екатеринбурге может в скором времени оказаться закрытым, сообщают журналисты.

Здание, в котором расположено генконсульство США в Екатеринбурге Владислав Фальшивомонетчик

Как передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источник, американская сторона рассматривает вариант закрытия генконсульства в Екатеринбурге. Там уже долгое время не ведётся визовое обслуживание в связи с ограничениями, введёнными для профилактики COVID-19. Тем не менее в Екатеринбурге оказывают услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Такая же судьба может постичь генконсульство США во Владивостоке, приостановившее деятельность из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке ввели карантин до конца года из-за эпидемиологической ситуации.

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