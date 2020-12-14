Москва, , 08:45 — REGNUM В нынешнем году радиотехническими войсками (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России у границ страны было выявлено на 40% больше самолётов-разведчиков, чем в 2019 году. Об этом 14 декабря сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан в интервью газете «Красная звезда».

«В 2020 году дежурными силами Радиотехнических войск <…> выявлено свыше тысячи фактов полёта иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году», — сказал он.

Также Кобан уточнил, что в общей сложности в текущем году РТВ ВКС России обнаружили и сопроводили свыше 2 млн воздушных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что сверхтяжелый спутник NROL-44, предназначенный для радиоэлектронной разведки на Земле в интересах США, успешно выведен на орбиту.