Владивосток, , 08:41 — REGNUM Официальных сведений о полном закрытии генконсульства США во Владивостоке пока нет.

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«Никаких комментариев пока… Нет никакой информации на этот счёт «, — цитирует РИА Новости представителя дипломатической миссии во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены полностью закрыть свои генконсульства в российских городах — визовое обслуживание граждан РФ в них давно не ведётся. В условиях распространения коронавируса вся деятельность ведомств значительно ограничена. В Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация», пишет «Ъ».