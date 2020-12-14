Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Попытки обвинений в адрес России со стороны некоторых американских СМИ в причастности к проведению хакерских атак на органы государственной власти США являются безосновательными. Об этом 14 декабря сообщило посольство РФ в Соединённых Штатах на своей странице в соцсети Facebook.

Указывается, что российское посольство США обратило внимание на новые, не имеющие под собой оснований, попытки обвинений России в кибератаках на органы власти Соединённых Штатов со стороны американских СМИ.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Россией не проводятся «наступательные» операции в виртуальной среде», а продвигаются двусторонние и многосторонние соглашения в сфере кибербезопасности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что некую хакерскую группу, якобы работающую на Россию, обвинили в причастности к взлому компьютерной сети министерства финансов и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) в США.