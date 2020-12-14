Краснокаменск, Забайкальский край, , 08:12 — REGNUM Забайкальский избирком подвёл итоги досрочных выборов главы Краснокаменского района Забайкалья, прошедших в минувшее воскресенье, 13 декабря.

При рекордно низкой явке 8,8% победу одержал выдвинутый КПРФ Станислав Колпаков. За него проголосовало 1846 человек (47,8% голосов).

Как уже сообщало ИА REGNUM, муниципальный совет Краснокаменска решил провести досрочные выборы главы в связи с уходом в отставку по собственному желанию бывшего руководителя района Алексея Заммоева. 8 декабря завершилось досрочное голосование в помещении избирательной комиссии муниципального района. Проголосовали 28 избирателей.