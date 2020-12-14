Москва, , 08:07 — REGNUM В Москву прибыл новый посол Индонезии в России и по совместительству в Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес, передает Detik.

Приезд посла призван ещё больше укрепить отношения Индонезии с Россией и Белоруссией.

Известно, что Хосе Антонио Морато Таварес прибыл в международный аэропорт «Внуково» в Москве в воскресенье, 13 декабря 2020 года.

«Россия и Белоруссия являются важными странами для Индонезии. У нас есть много возможностей и потенциалов для развития сотрудничества», — заявил новой посол Индонезии в России.

По данным источника, миссия посла — дальнейшее укрепление и улучшение отношений Индонезии с Россией и Белоруссией в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, инвестиции, туризм, оборона, образование, наука, социальная сфера и культура.

Напомним, Хосе Антонио Морато Таварес был назначен на должность посла Индонезии в России президентом страны Джоко Видодо 26 октября 2020 года в государственном дворце в Джакарте. Ранее Хосе Таварес занимал различные должности в министерстве иностранных дел Индонезии, в частности, начальника департамента МИД Индонезии по сотрудничеству с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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