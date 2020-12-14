Москва, 14 декабря 2020, 07:01 — REGNUM Безумной слабости Запада будет достаточно для того, чтобы устроить крупные неприятности для России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Для того чтобы спасти Россию от этой удавки, которую на нее накидывают США совместно с их сателлитами, а также от того, что готовят ей Турция в тандеме с Украиной, необходимо перестроить страну на мобилизационный лад. И тогда для защиты страны будет достаточно средней войны на периферийном театре действий.