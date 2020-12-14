Степанакерт, , 06:25 — REGNUM Около тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Пиротехники продолжают обследование территории возле города Степанакерта. Всего на сегодняшний день было разминировано 24 га, обнаружено и уничтожено 950 взрывоопасных предметов. Больше всего боеприпасов было найдено в селе Айгестан. Здесь было обнаружено 300 артснарядов различного калибра, около 50 фрагментов от РСЗО «Град», несколько минометных мин и противотанковых реактивных снарядов «Малютка». Все боеприпасы передаются для последующей утилизации в Центр гуманитарного разминирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разминировании российскими миротворцами за сутки 12 га территории в Нагорном Карабахе.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские сапёры очистили за сутки 12 га территории в Нагорном Карабахе