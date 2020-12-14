Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Некую хакерскую группу, якобы работающую на Россию, обвинили в причастности к взлому компьютерной сети министерства финансов и Национального управления телекоммуникаций и информации (NTIA) в США. Об этом 13 декабря сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, за хакерскими атаками якобы стоит группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую разведку. Никаких доказательств данного утверждения не приводится.

Информацию о взломе систем минфина и NTIA подтвердило ФБР, которое проводит расследование инцидента. Отмечается, что ситуация была расценена как очень серьёзная, было созвано экстренное совещание Совета национальной безопасности (СНБ). В ФБР допускают вероятность того, что хакеры, совершившие кибератаку, могут аналогичными способами взломать компьютерные сети других структур правительства США. По оценке ведущей американской компании в сфере кибербезопасности FireEye, взлом был осуществлён с использованием сложных хакерских инструментов, к которым сложно получить доступ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хищении хакерами данных минфина и Национального управления телекоммуникаций и информации США.

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