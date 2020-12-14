Южно-Сахалинск, , 02:58 — REGNUM В Южно-Сахалинске на площади Победы состоялся митинг о недоверии правительству области. В нём приняли участие, судя по количеству подписей, собранных под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, две тыс. человек, пишет ИА Sakh.com.

Читайте также: Аэропорт Сахалина выставят на торги

Сообщается, что в митинге приняли участие не только жители островной столицы. Выразить своё недоверие региональным властям приехали люди из Холмска, Корсакова, Озерского, Томари. Организаторы акции заявили о давлении на них.

«Со стороны правоохранительных органов постоянные были дерганья, то в УВД, то в следственный комитет для дачи непонятно каких показаний, как будто мы являемся преступниками. Приходили разные сообщения… В последний день мне вообще пришлось, скажем так, прятаться», — рассказал работник «Сахалинской механизированной колонны №68» Роман Портнягин.

Основным поводом для митинга стали проблемы «Сахалинской механизированной колонне №68». Дело в том, что с этой строительной компанией был расторгнут договор на 7 млрд рублей на строительство нового аэровокзального комплекса. Стройка заморожена, а власти региона заявили, что достроят объект с привлечением инвесторов.

Работники строительной компании рассказали, что денежных средств на предприятии нет даже на бумагу, существует задержка по заработной плате. Председатель правительства Сахалина Алексей Белик обещал, что 11 декабря долги перед работниками будут погашены, но этого не произошло.

«Всё, что обещает ПСО (правительство Сахалинской области) — это все враньё, чтобы сгладить ситуацию перед людьми, перед общественностью. Они врут, нещадно врут», — заявил Роман Портнягин.

Помимо этого на митинге были озвучены проблемы экологии, нехватки школ и детских садов, высоких цен на продукты питания, бензин, лекарства,

«Правительство не выполняет свои обязательства, сколько можно быть обманутыми. Сегодня, кроме нас с вами, никто ничего делать не будет. В последние годы жители области от региональной власти слышат только обещания, но мы хотим жить достойно здесь и сейчас, а не в сказочном будущем», — цитирует издание одну из участниц акции протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина намерены приватизировать все 100% акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск». Это вынужденный шаг для привлечения инвестора, который сможет достроить законсервированное новое здание аэропорта. Строить новый аэровокзальный комплекс начали в 2017 году. Сдать его в эксплуатацию должны были 1 ноября 2020 года. Но стройку пришлось законсервировать, так как произошло удорожание проекта на 40%.